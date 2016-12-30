СМИ: Дутерте отрицает сообщения о том, что сбрасывал людей с вертолета

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Филиппин Родриго Дутерте отрицает сообщения о том, что в прошлом он сбрасывал людей с вертолета, сообщает телеканал CNN.

По данным агентства Рейтер , Дутерте ранее заявил, что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях. Как отмечало агентство, Дутерте рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

"У нас не было вертолета. Мы не пользовались им", — сказал президент Филиппин в интервью телеканалу. Дутерте добавил, что "это все лишь живое воображение Тулфо (Tulfo)", не дав пояснений. По данным телеканала, президент мог иметь в виду журналиста с фамилией Тулфо.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.