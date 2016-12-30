Трамп отменит последние санкции против России, считает Клинцевич

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, отменит последние американские санкции в отношении РФ, потому что если оставить их, это будет означать согласие с позицией, что Москва могла повлиять на выборы, что для Трампа неприемлемо, считает первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
"Существует очень большая вероятность, что Дональд Трамп после инаугурации отменит последние антироссийские санкции, введенные уходящей американской администрацией. Оставить их – значит, по сути дела, согласиться с тем, что Россия путем хакерских атак могла повлиять на выборы президента США", заявил Клинцевич журналистам в пятницу.
"Для Дональда Трампа это совершенно неприемлемо. Тем более что такого рода утверждения абсолютно не соответствуют действительности", — подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что подобная "возня" унизительна для США. "Она равносильна признанию в собственной слабости, и вновь избранный президент это понимает лучше, чем кто-либо другой", — заключил Клинцевич.
О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>