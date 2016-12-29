Американские спецслужбы опубликовали доклад о "российских кибератаках"

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США заявляют, что две группы российской разведки взломали партию в США в 2015 и 2016 годах, говорится в техническом докладе, который распространили Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США. При этом утверждается, что именно российские спецслужбы предали полученную информацию гласности.

Название политической партии в докладе не названо, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы — ред.) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.

По данным американских властей, киберпреступники в 2015 году разослали около одной тысячи человек, в том числе официальным лицам государства, письма, которые содержали вредоносный код. Согласно докладу, по меньшей мере один получатель "зараженного письма" нажал на ссылку, тем самым хакеры смогли получить доступ к системам партии. В результате хакерам внедрились в системы и получили там постоянное присутствие.

Кроме того, в 2016 году кибермошенники разослали ложные предупреждения о необходимости смены пароля якобы от администрации сети, что также могло способствовать взлому. "Власти США считают, что информация была передана прессе и опубликована", — уточнили авторы доклада.

Также американские спецслужбы опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке задним числом своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.