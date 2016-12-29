СМИ: угроза взрыва на вокзале в бельгийском Шарлеруа оказалась ложной

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Угроза взрыва на вокзале в бельгийском городе Шарлеруа оказалась ложной, пишет газета Libre.

Ранее сообщалось, что бельгийская полиция прибыла ко Дворцу правосудия и вокзалу для проверки информации о заложенных бомбах.

По данным газеты, сообщения об угрозе не повлияли на движение поездов и работу вокзала. Полиция оцепила здание Дворца правосудия, сотрудники были эвакуированы. Соседние со зданием улицы были эвакуированы. Правоохранители проводят обыск здания и просят людей, которые находятся в расположенных поблизости домах, не выходить на улицу.