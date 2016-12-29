В Турции суд освободил двух писательниц, обвиняемых в терроризме

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Турецкие писательницы Аслы Эрдоган и Неджмие Алпай, которых суд Стамбула ранее арестовал по обвинения в терроризме, освобождены из-под стражи, сообщает в четверг газета Cumhuriyet со ссылкой на решение суда.

Обе женщины останутся на свободе до вынесения им судебного приговора.

Ранее с писательниц были сняты обвинения в действиях по подрыву территориальной целостности страны в связи с отсутствием доказательств, однако обвинение по причастности к террористической организации осталось в силе. Прокуратура требует приговорить обвиняемых к тюремному заключению сроком от 6,5 до 17,5 лет.

Обе писательницы были задержаны в августе после публикации статей в прокурдских изданиях по обвинению в пропаганде запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Их заключение под стражу вызвало протесты общественности в ряде европейских стран. Аслы Эрдоган известна за пределами Турции, ее романы переведены на европейские языки и неоднократно удостаивались международных литературных премий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини от имени 28 стран-членов ЕС выразила серьезное беспокойство в связи с событиями в Турции. Речь идет, прежде всего, о дискуссии вокруг возможного восстановления смертной казни, об ограничениях свободы слова и СМИ, а также задержании членов турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов. ЕС неоднократно заявлял, что поведение Анкары ставит под вопрос ее стремление к вступлению в Евросоюз.