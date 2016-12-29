Бельгия предоставила статус беженцев более 14 тысяч человек в 2016 году

БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Иммиграционные власти Бельгии в 2016 году предоставили статус беженцев свыше 14 тысячам просителей убежища, сообщила в четверг газета Echo со ссылкой на данные генерального комиссариата по делам беженцев и апатридов.

В 2015 году статус беженцев в Бельгии получили около 11 тысяч человек, что на 33% меньше показателя уходящего года.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.