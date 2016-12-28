В Уругвае задержали двух россиян за мошенничество в казино

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полиция Уругвая задержала двух россиян за мошенничество в казино гостиницы Conrad в городе Пунта-дель-Эсте на юге страны, сообщает агентство Франс Пресс.

Имена подозреваемых не сообщаются, известно только, что это мужчины 39 и 46 лет. Глава отдела полиции департамента Мальдонадо Эроде Руис заявил, что они "были задержаны в гостинице Conrad, где проживали".

Как сообщили в полиции, мужчины использовали при игре в покер скрытую камеру. Она крепилась на одежду того, кто находился за столом. В это же время его сообщник, находясь в гостиничном номере, сообщал о розданных картах.

"Эти люди зарабатывали суммы, которые не были нормальными для игры, в этот момент нам поступило сообщение. На основе проделанной разведывательной работы мы выяснили, в чем заключалась их мошенническая схема", — заявил Руис.

Как сообщает местное издание El Pais со ссылкой на МВД Уругвая, в багаже россиян при обыске нашли специальную аппаратуру. Также у них изъяли 20 тысяч долларов.