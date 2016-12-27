Российская комиссия приступит к проверке аэропорта в Каире 28 декабря

КАИР, 27 дек — РИА Новости. Эксперты по авиабезопасности из России приступят к инспекции второго терминала каирского аэропорта в среду, сообщил РИА Новости источник в минавиации Египта.
Инспекция продлится в течение трех дней. Как ранее заявили в Минтрансе РФ, по ее итогам будет подготовлен отчет о выполнении Египтом требований авиабезопасности.
Ожидается, что нынешняя проверка нового каирского терминала может стать последней перед возобновлением авиасообщения между Москвой и Каиром.
Полеты в Египет из РФ и туристический поток были приостановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Следствие продолжается до сих пор. Основной версией является взрыв на борту.