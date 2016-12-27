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В мире

Индия сделает все возможное для освобождения священника из йеменского плена

15:4427.12.2016
(обновлено: 16:20 27.12.2016)
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Ситуация в Йемене. Архивное фото
© AP Photo/ Hani Mohammed

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Индии заявили, что намерены "приложить все усилия" для освобождения похищенного в Йемене священника, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, священник Томас Узанналил (Thomas Uzhunnalil) был похищен в марте в ходе нападения на дом престарелых на юге Йемена, в результате которого погибли 16 человек. Ранее сообщалось, что среди погибших были четыре сиделки с индийским гражданством.

Ситуация в Йемене. Архивное фото
© AP Photo/ Hani Mohammed
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Как сообщает агентство, в понедельник в социальной сети Facebook и на Youtube было обнародовано пятиминутное видео с обращением священника к премьер-министру Индии и папе Римскому с просьбой о спасении. "Мои похитители много раз связывались с правительством Индии касательно моего освобождения. Мне очень жаль, что не было предпринято никаких мер по отношению ко мне", — сказал Узанналил.

"Если бы я был европейским священником, власти воспринимали бы меня более серьезно и меня бы освободили", — добавил священник.

"Я видела видеозапись от отца Тома. Он гражданин Индии, и жизнь каждого индийца для нас крайне ценна. Мы приложим все усилия для освобождения из плена отца Тома", — написала во вторник министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж (Sushma Swaraj) в микроблоге Twitter.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря Конференции католических епископов Индии Джозеф Чиннаян (Joseph Chinnayyan) отметил, что подлинность видеозаписи не установлена. "Даже если она аутентична то, что он говорит, сказано под давлением. Мы уверены, что он все еще в плену и прилагаем усилия для его освобождения", — сказал он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают приграничные районы королевства.

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