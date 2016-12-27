Российские эксперты по авиабезопасности прибудут в Каир во вторник
11:2427.12.2016
(обновлено: 11:29 27.12.2016)
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КАИР, 26 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Эксперты по авиационной безопасности из России прибудут во вторник в Каир для проверки аэропортов, сообщило министерство гражданской авиации Египта.
Полеты в Египет из РФ и туристический поток были приостановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Следствие продолжается до сих пор. Основной версией является взрыв на борту.
"Высокопоставленная делегация из России прибывает сегодня для встречи с авиационными властями Египта и ознакомления с мерами безопасности в терминале 2 международного аэропорта Каира", — говорится в заявлении.
После катастрофы самолета РФ заявила, что авиасообщение между странами может быть возобновлено только при условии обеспечения безопасности в аэропортах Египта. В частности, РФ рассчитывает, что Египет в ближайшее время установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников.
Также поднимались вопросы, связанные с видеонаблюдением по периметру аэропортов и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров и так далее.