Туркмения вступит в Директорию открытых ключей ИКАО

АШХАБАД, 27 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркмения вступит в Директорию открытых ключей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщают во вторник местные СМИ.

Соответствующее постановление на заседании туркменского правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает государственной миграционной службе Туркменистана обеспечить в установленном порядке реализацию мер, связанных со вступлением Туркменистана в Директорию открытых ключей ИКАО.

В соответствии с документом, государственная миграционная служба Туркменистана определена уполномоченным государственным органом страны по взаимодействию с Директорией.

В президентском постановлении подчеркивается, что Туркменистан вступает в Директорию открытых ключей ИКАО "в целях гарантирования защищенности со стороны государства прав туркменских граждан на выезд за рубеж и въезд в Туркменистан, упрощения прохождения владельцев паспортов с биометрическими данными через паспортный контроль на контрольно-пропускных постах, открытых для международного сообщения, а также обеспечения свидетельствования подлинности этих паспортов".