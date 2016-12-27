Китай в 2018 году начнет предоставлять услуги навигации через "Бэйдоу"

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет своей навигационной системы "Бэйдоу" (Beidou).

"Не переставая работать над глобальной системой "Бэйдоу", мы планируем в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути", — говорится в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям, опубликованной во вторник.

В документе отмечается, что глобальная сеть "Бэйдоу" будет состоять из 35 спутников.

"Бэйдоу" — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет обеспечивать навигационные услуги по всему миру. В настоящий момент Китай вывел на орбиту 23 спутника для обеспечения навигации.

Кроме этого, в "Белой книге" говорится, что в ближайшие пять лет Китай будет принимать активное участие в строительстве космического информационного коридора в рамках инициативы "Один пояс — один путь", а также будет участвовать в создании странами БРИКС совместной спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли.

В начале ноября гендиректор "Роскомоса" Игорь Комаров заявил, что страны БРИКС договорились о создании перспективной совместной спутниковой группировки дистанционного зондировании Земли.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.