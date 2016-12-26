Власти Колумбии считают ошибку пилота причиной крушения самолета LaMia

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Авиакатастрофа с самолетом боливийской авиакомпании LaMia, потерпевшим крушение в конце ноября в Колумбии, произошла из-за ошибок пилота, перевозчика и авиарегулятора Боливии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные колумбийских властей.

Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек.

"Технические факторы не привели к происшествию, к нему привели человеческий фактор, управленческий фактор со стороны руководства администрации компании, а также управление и организация полета со стороны властей Боливии ", — заявил журналистам начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.

Ранее сообщалось, что самолет летел с превышением максимально допустимого веса. Как заявил Бонилья, воздушное судно "превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны".

На прошлой неделе министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос заявил, что виновными в крушении самолета признаны боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера.