В результате взрыва на юге Афганистана погиб полицейский

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в столице провинции Гильменд на юге Афганистана, в результате погиб полицейский, еще трое сотрудников правопорядка получили ранения, передает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Инцидент произошел в понедельник утром в городе Лашкаргах. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. По данным телеканала, целью террориста был глава Национального директората безопасности провинции.

Как сообщил представитель губернатора, местный глава Национального директората безопасности и другие официальные лица собирались сегодня возобновить движение на дороге, соединяющей Кандагар и Лашкаргах.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).