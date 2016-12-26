В результате взрыва на юге Афганистана погиб полицейский

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в столице провинции Гильменд на юге Афганистана, в результате погиб полицейский, еще трое сотрудников правопорядка получили ранения, передает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя губернатора провинции.
Как сообщил представитель губернатора, местный глава Национального директората безопасности и другие официальные лица собирались сегодня возобновить движение на дороге, соединяющей Кандагар и Лашкаргах.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).