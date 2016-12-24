У Авакова нет информации о возможных терактах на Украине в праздничные дни

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Информация о возможных терактах в период праздников на Украине правоохранителям не поступала, однако в местах массовых гуляний в целях безопасности будут установлены рамки металлоискателей, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в субботу в Мариуполе, его заявление транслировал телеканал "112 Украина".

На днях МИД Украины рекомендовал своим гражданам во время путешествий по Европе на новогодние и рождественские праздники воздержаться от посещения многолюдных мест в связи с опасностью терактов.

"Нет, такой информации у нас нет (о возможной подготовке провокаций и терактов на праздники – ред.). У нас создан специальный штаб, у нас создана система реагирований", — сказал министр, отвечая на вопрос, поступала ли правоохранителям оперативная информация о возможной подготовке терактов или провокаций на праздники.

Министр также сообщил, что в местах массовых гуляний граждан будут установлены рамки металлоискателей.

"Мы предполагаем какие-то точки, где у нас будут гуляния, где будет концентрация людей. Там у нас будут приниматься меры безопасности, иногда даже будем позволять себе просьбу к нашим гражданам проходить через рамки, чтобы обеспечить полную безопасность на фоне событий, которые происходят в Европе, я думаю, что нас все поймут. Но в целом я думаю, что это будут хорошие праздничные дни", — сказал Аваков.

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