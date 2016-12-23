Пресс-секретарь Трампа разъяснил его слова о ядерном оружии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дональд Трамп не позволит другим странам подорвать обороноспособность США, объявил член переходной команды избранного президента Шон Спайсер, которого Трамп решил назначить на должность пресс-секретаря Белого дома.

"Мы как страна не собираемся отсиживаться и позволять другим странам расширять их ядерные возможности. Этот президент (Дональд Трамп) собирается принять меры, чтобы удостовериться в том, что интересы США защищены", — сказал Спайсер в интервью на телешоу Today, комментируя слова Трампа о необходимости укрепления американского ядерного потенциала.

При этом, по оценке Спайсера, новой гонки вооружений не будет, поскольку другие страны проявят разум, а если нет, то пусть считают, что новый президент их предупредил.

На этой неделе Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений, пока мир не "придет в чувство относительно ядерных бомб".

Позднее, сам разъясняя запись, он сказал, что в случае гонки вооружений США во всем превзойдут всех других ее участников.