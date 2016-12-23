Путин: деструктивные элементы глубоко проникли в турецкие силовые структуры

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После трагедии с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Владимир Путин не исключил возможности проникновения деструктивных элементов в государственные структуры Турции.

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

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