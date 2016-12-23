Путин: руководство США пытается свалить все неудачи на внешние факторы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Действующее руководство и Демократическая партия США пытаются свалить все свои неудачи на внешние факторы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев (сейчас) большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?" — сказал Путин.
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