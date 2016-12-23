Госкино Украины отменило прокат российского сериала "Старшая сестра"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Старшая сестра", сообщила пресс-служба агентства в пятницу.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

"Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Старшая сестра", режиссер Васьковский", — говорится в сообщении.

Ранее глава государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.