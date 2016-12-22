IKEA выплатит компенсацию трем семьям из США, где погибли дети из-за мебели

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шведская корпорация IKEA выплатит 50 миллионов долларов трем американским семьям, дети в которых погибли из-за небезопасной мебели компании, говорится в сообщении адвокатской конторы, представляющей интересы этих семей.

Первая из этих жертв, ребенок в возрасте 2 лет, погиб в феврале 2014 года. Тогда комод IKEA из серии MALM опрокинулся и упал на ребенка, придавив его к кровати. Трагедия произошла в доме семьи Каррен в штате Пенсильвания. Приблизительно через четыре месяца схожий случай произошел с ребенком из семьи Кемден, проживающей в штате Вашингтон. Третий смертельный случай произошел в Миннесоте с семьей Макги.

Семьи обратились с иском в суд, обвиняя компанию в разработке, проектировании и производстве небезопасных шкафов. Кроме того, они обратили внимание на тот факт, что компания уже знала о фатальных случаях травм, причиной которых становилась мебель компании, однако при этом не стала изменять их конструкцию.

Компания Feldman Shepherd Wohlgelernter Tanner Weinstock Dodig LLP достигла договоренности с IKEA в среду, уточняет телеканал NBC7. "IKEA в конце концов согласилась остановить продажу мебели, имеющей изъян, и отозвала MALM и другие модели комодов, которые не соответствовали минимальным стандартам безопасности и устойчивости, только после смерти Теда Макги", — также говорится в сообщении фирмы.

В июне сообщалось, что от падения мебели IKEA, которая не была прикреплена к стене, в США пострадали минимум 36 детей, шестеро — погибли. Тогда же в пресс-службе компании в РФ заявляли РИА Новости, что в России случаев падения мебели на детей, подобных тем, которые происходили в США, IKEA не фиксировала.