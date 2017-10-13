Российский фильм "Тигры и люди" удостоился международной кинонаграды

Фильм-расследование "Тигры и люди" режиссера Сергея Ястржембского признан лучшим российским документальным фильмом по версии Международного кинофестиваля по защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival), сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

Жюри фестиваля объявило победителей в преддверии открытия кинофестиваля, который будет проходить в Нью-Йорке с 20 по 29 октября.

Фестивальный показ фильма состоится 23 октября в кинотеатре Cinema Village.

Кинолента "Тигры и люди" создана по заказу центра "Амурский тигр". Она снята в жанре журналистского расследования и демонстрирует, как вековые предрассудки, традиции восточной медицины и кулинарии создают сегодня реальную угрозу сохранению тигров в дикой природе. Съемки фильма велись на российском Дальнем Востоке, в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Премьера фильма "Тигры и люди" в России состоялась в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля.