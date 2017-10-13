Российский фильм "Тигры и люди" удостоился международной кинонаграды

Фестивальный показ фильма состоится 23 октября в кинотеатре Cinema Village.
Кинолента "Тигры и люди" создана по заказу центра "Амурский тигр". Она снята в жанре журналистского расследования и демонстрирует, как вековые предрассудки, традиции восточной медицины и кулинарии создают сегодня реальную угрозу сохранению тигров в дикой природе. Съемки фильма велись на российском Дальнем Востоке, в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Премьера фильма "Тигры и люди" в России состоялась в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля.