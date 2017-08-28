Дикие кошки России
16:1728.08.2017
(обновлено: 17:26 28.08.2017)
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В Москве отметили "День леопарда"

В последнее воскресенье лета в Москве отметили "День леопарда". Гости праздника не только узнали интересные подробности об этом хищнике, но и смогли поучаствовать в различных мастер-классах, пройти квест, посмотреть фильмы и послушать выступление популярных групп.
27 августа в парке Красная Пресня прошел экофестиваль День леопарда
© РИА Новости / Александра Агранат
27 августа в парке "Красная Пресня" прошел экофестиваль "День леопарда"
В рамках фестиваля прошла фотовыставка Дальневосточные леопарды, посвященная защите этой дикой кошки
© РИА Новости / Александра Агранат
В рамках фестиваля прошла фотовыставка "Дальневосточные леопарды", посвященная защите этой дикой кошки
На празднике особой популярностью пользовались Лео и Тиг - все стремились сфотографироваться с ними
© РИА Новости / Александра Агранат
На празднике особой популярностью пользовались Лео и Тиг - все стремились сфотографироваться с ними
Скульптура леопарда из шин
© РИА Новости / Александра Агранат
Скульптура леопарда из шин
В рамках Дня леопарда прошел модный показ, на котором была представлена одежда из экологичных материалов
© РИА Новости / Александра Агранат
В рамках "Дня леопарда" прошел модный показ, на котором была представлена одежда из экологичных материалов
На мастер-классе по 3D-моделированию с помощью специальных ручек можно было создать трехмерную модель леопарда
© РИА Новости / Александра Агранат
На мастер-классе по 3D-моделированию с помощью специальных ручек можно было создать трехмерную модель леопарда
На фестивале прошла благотворительная выставка бездомных котят. Каждый желающий мог поиграть с кошками и при желании забрать к себе домой
© РИА Новости / Александра Агранат
На фестивале прошла благотворительная выставка бездомных котят. Каждый желающий мог поиграть с кошками и при желании забрать к себе домой
На празднике можно было также научиться готовить необычные блюда на кулинарных мастер-классах от шеф-поваров
© РИА Новости / Александра Агранат
На празднике можно было также научиться готовить необычные блюда на кулинарных мастер-классах от шеф-поваров
На одной из тематических площадок Спортивный леопард гости смогли познакомиться с новыми олимпийскими видами спорта — бейсболом, скалолазанием и скейтбордингом
© РИА Новости / Александра Агранат
На одной из тематических площадок "Спортивный леопард" гости смогли познакомиться с новыми олимпийскими видами спорта — бейсболом, скалолазанием и скейтбордингом
Пришедших на праздник порадовали выступления профессионалов скейтборда. Многие приняли участие в мастер-классах школы скейтборда для начинающих
© РИА Новости / Александра Агранат
Пришедших на праздник порадовали выступления профессионалов скейтборда. Многие приняли участие в мастер-классах школы скейтборда для начинающих
На баскетбольной площадке чемпион Европы Никита Моргунов показал мастер-класс
© РИА Новости / Александра Агранат
На баскетбольной площадке чемпион Европы Никита Моргунов показал мастер-класс
Бейсболисты провели показательные игры и обучили всех желающих основам ловли и работы битой при помощи питч-машины
© РИА Новости / Александра Агранат
Бейсболисты провели показательные игры и обучили всех желающих основам ловли и работы битой при помощи питч-машины
На празднике маленьким гостям делали тематический аквагрим
© РИА Новости / Александра Агранат
На празднике маленьким гостям делали тематический аквагрим
Кульминацией праздника стало подведение итогов квеста По земле леопарда. Все, кто успешно преодолел десять точек квеста, приняли участие в розыгрыше призов.
© РИА Новости / Александра Агранат
Кульминацией праздника стало подведение итогов квеста "По земле леопарда". Все, кто успешно преодолел десять точек квеста, приняли участие в розыгрыше призов.
На специальной площадке все желающие могли запечатлеть себя вместе с леопардом
© РИА Новости / Александра Агранат
На специальной площадке все желающие могли запечатлеть себя вместе с леопардом
На главной сцене выступали популярные исполнители: Сати Казанова, группы Интонация и ОдноНо, Арсений Бородин и другие
© РИА Новости / Александра Агранат
На главной сцене выступали популярные исполнители: Сати Казанова, группы "Интонация" и "ОдноНо", Арсений Бородин и другие
Главным призом победителя квеста стало право дать имя безымянной леопардессе Leo 54F — по жребию оно выпало девятилетней Жасмине Ачиловой. Кошку она назвала Белой
© РИА Новости / Александра Агранат
Главным призом победителя квеста стало право дать имя безымянной леопардессе Leo 54F — по жребию оно выпало девятилетней Жасмине Ачиловой. Кошку она назвала Белой
27 августа в парке Красная Пресня прошел экофестиваль День леопарда
В рамках фестиваля прошла фотовыставка Дальневосточные леопарды, посвященная защите этой дикой кошки
На празднике особой популярностью пользовались Лео и Тиг - все стремились сфотографироваться с ними
Скульптура леопарда из шин
В рамках Дня леопарда прошел модный показ, на котором была представлена одежда из экологичных материалов
На мастер-классе по 3D-моделированию с помощью специальных ручек можно было создать трехмерную модель леопарда
На фестивале прошла благотворительная выставка бездомных котят. Каждый желающий мог поиграть с кошками и при желании забрать к себе домой
На празднике можно было также научиться готовить необычные блюда на кулинарных мастер-классах от шеф-поваров
На одной из тематических площадок Спортивный леопард гости смогли познакомиться с новыми олимпийскими видами спорта — бейсболом, скалолазанием и скейтбордингом
Пришедших на праздник порадовали выступления профессионалов скейтборда. Многие приняли участие в мастер-классах школы скейтборда для начинающих
На баскетбольной площадке чемпион Европы Никита Моргунов показал мастер-класс
Бейсболисты провели показательные игры и обучили всех желающих основам ловли и работы битой при помощи питч-машины
На празднике маленьким гостям делали тематический аквагрим
Кульминацией праздника стало подведение итогов квеста По земле леопарда. Все, кто успешно преодолел десять точек квеста, приняли участие в розыгрыше призов.
На специальной площадке все желающие могли запечатлеть себя вместе с леопардом
На главной сцене выступали популярные исполнители: Сати Казанова, группы Интонация и ОдноНо, Арсений Бородин и другие
Главным призом победителя квеста стало право дать имя безымянной леопардессе Leo 54F — по жребию оно выпало девятилетней Жасмине Ачиловой. Кошку она назвала Белой
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