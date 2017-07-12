Выпущенные в дикую природу на Кавказе леопарды за год научились охотиться

СОЧИ, 11 июл — РИА Новости. Переднеазиатские леопарды Ахун, Килли и Виктория, впервые выпущенные в дикую природу в Кавказском заповеднике в июле 2016 года, научились охотиться, избегать людей и правильно относиться друг к другу, рассказал во вторник директор института экологии и эволюции имени Северцова академик Вячеслав Рожнов в ходе презентационного мероприятия, приуроченного к годовщине выпуска леопардов.

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Спустя год специалисты подвели итоги своей работы и жизни животных в условиях дикой природы.

"Леопарды показали, что они умеют охотиться, умеют добывать себе пропитание. При этом они охотятся на естественный для них корм, это олени и серны. Показали, как научились избегать сложные ситуации, избегать людей. Научились правильно относиться друг к другу. Это тоже важно, так как в результате у них может появиться потомство, а мы для этого их и выпускали в природу", — рассказал Рожнов.

Перед выпуском животные прошли специальную подготовку и были протестированы по 70 параметрам. Также на леопардов надели спутниковые ошейники, которые позволили получать информацию об их местонахождении. Ахун потерял свой ошейник через месяц, у Килли и Виктории ошейники работают до сих пор, но и их срок действия скоро завершится. Тогда, уточнил Рожнов, отслеживать леопардов будут по 24 установленным в районе фотоловушкам.