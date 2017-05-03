Ученые планируют расселить дальневосточных леопардов в южном Приморье

Существенно увеличить численность хищников на территории нацпарка уже невозможно, так как их ареал совсем небольшой и географически изолирован Японским морем и устьем реки Раздольной. Сегодня единственным путем миграции диких кошек считается Китай.
"Леопарды полностью заселили находящиеся под охраной земли юго-запада Приморья и начали возвращаться на территории, на которых их не видели десятилетиями", — отметил Сергей Найденко, исполняющий обязанности заместителя директора ИПЭЭ РАН по науке, член научно-технического совета "Земли леопарда".
Кроме того, планируется использовать метод реинтродукции. Потомство дальневосточных леопардов, родившееся в неволе, пройдет специально разработанную программу обучения, и только те хищники, которые покажут отличные охотничьи навыки, отправятся на волю. По оценкам специалистов, для этого подойдут леса Уссурийского заповедника или южные склоны Сихотэ-Алиня — Лазовский заповедник.