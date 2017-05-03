Ученые планируют расселить дальневосточных леопардов в южном Приморье

Эксперты национального парка "Земля леопарда" и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) изучают вопрос расселения дальневосточного леопарда в южном Приморье.

Это связано с тем, что численность редких кошек на ограниченном участке юго-запада региона приближается к оптимальному пределу, сообщает официальный сайт АНО "Дальневосточные леопарды"

Существенно увеличить численность хищников на территории нацпарка уже невозможно, так как их ареал совсем небольшой и географически изолирован Японским морем и устьем реки Раздольной. Сегодня единственным путем миграции диких кошек считается Китай.

"Леопарды полностью заселили находящиеся под охраной земли юго-запада Приморья и начали возвращаться на территории, на которых их не видели десятилетиями", — отметил Сергей Найденко, исполняющий обязанности заместителя директора ИПЭЭ РАН по науке, член научно-технического совета "Земли леопарда".

Основным препятствием на пути расселения краснокнижных хищников является федеральная трасса А370 "Уссури". Предполагается, что там появятся специальные переходы над шоссе, которые позволят животным беспрепятственно заселять новые для них территории.

Кроме того, планируется использовать метод реинтродукции. Потомство дальневосточных леопардов, родившееся в неволе, пройдет специально разработанную программу обучения, и только те хищники, которые покажут отличные охотничьи навыки, отправятся на волю. По оценкам специалистов, для этого подойдут леса Уссурийского заповедника или южные склоны Сихотэ-Алиня — Лазовский заповедник.