Томские ученые исследуют тающие ледники Алтая с помощью дронов

Ученые Томского государственного университета разработали и испытали новую методику исследования таяния ледников в Алтайском крае с помощью дронов. Исследователи создают подробные 3D-изображения ледников, отслеживая их изменение для прогноза глобальных климатических процессов. Технология проходит испытание на самом быстротающем леднике России — Малый Актуру, который расположен на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.