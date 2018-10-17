Дружить со львами: как заботятся о диких животных в Центре передержки

Арвидас Яблонскис легко находит общий язык с дикими животными. Он работает в "центре реабилитации" для зверей, которых перевозят без документов, держат в нелегальных зоопарках или просто находят ранеными и потерявшимися. В Центре передержки диких животных "постояльцы" находят новый дом, необходимую помощь, а самое главное — любовь и заботу.