Семья из Воронежской области приютила едва не утонувшего во время паводка лосенка. Спасла жизнь животному мама двоих детей Олеся Костяная. Фантика, такую кличку дали четырехмесячному питомцу, она называет своим третьим ребенком. Растущему малышу становится тесно в общем доме, поэтому скоро его отправят в природный парк.