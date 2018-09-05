Как в Москве: мини-копию "Рабочего и колхозницы" установили в Верхней Пышме

Копия "Рабочего и колхозницы" появилась в Верхней Пышме Свердловской области. Уменьшенную версию монумента скульптора Веры Мухиной установили у Музея автомобильной техники УГМК. Памятник меньше оригинала в 2,5 раза: его высота с постаментом – 19,2 метра. Мини-копию "Рабочего и колхозницы" создал скульптор Александр Кокотеев как дань уважения к людям труда – работникам сельского хозяйства и промышленникам.