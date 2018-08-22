Кокаин в огне. В Аргентине сожгли крупную партию наркотиков

Крупную партию кокаина сожгли в одном из крематориев Аргентины. В мероприятии приняли участие российский посол Дмитрий Феоктистов и министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Ранее в ходе масштабной операции спецслужбы двух стран пресекли поставку в Москву 389 килограммов кокаина. В ходе расследования были задержаны шесть человек, в том числе сотрудник местной полиции и выходец из России.