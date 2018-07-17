О Флориде, ракетах и деле Скрипалей. Интервью Путина телеканалу Fox News

В интервью телеканалу Fox News Владимир Путин опроверг предположения американских СМИ, что новейшее оружие, которые он презентовал в марте, направлено против США. Президент России посоветовал журналисту Крису Уоллесу посмотреть видеоролик Минобороны РФ, чтобы убедиться в том, что штат Флорида не является мишенью для новых российских ракет.

Путин отметил, что усилия по изоляции России провалились, назвал смешными обвинения в том, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы президента США. Также глава РФ выразил желание ознакомиться с конкретными документами, которые бы подтверждали участие российской стороны в отравлении Скрипалей.