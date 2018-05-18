Девушка в доспехах: необычное хобби Светланы Федоровой из Калининграда

Жительница Калининграда Светлана Федорова занимается историческим средневековым боем. Это вид спорта, в котором бойцы облачаются в доспехи и сражаются стальным незаточенным оружием. Светлана представляет Россию в международных соревнованиях. В этом году сборная России, куда она вошла, выиграла 14 золотых медалей на Чемпионате мира по ИСБ "Битва наций", который проходил в замке Санта Севера в Италии.