Спасатели научили городских волонтеров ЧМ-2018 оказывать первую помощь

На Чемпионат мира по футболу в Россию приедет более миллиона болельщиков. Встречать гостей турнира будут городские волонтеры.

В течение трех месяцев специалисты Департамента ГОЧСиПБ проводили обучение добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер". С февраля по апрель команда московских пожарных и спасателей подготовила более шести тысяч волонтеров Чемпионата Мира по футболу — 2018. Ребята овладели навыками оказания первой помощи, узнали, какие действия необходимо предпринять в случае угрозы жизни и здоровью, как вести себя с агрессивно настроенной толпой, а также как оказать дополнительную психологическую поддержку при возникновении нестандартных ситуаций.