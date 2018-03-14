"Космос, вот и я". Физик-теоретик Стивен Хокинг в архивных видеокадрах

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже 14 марта. Он изучал проблему возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. В 1963 году, когда Хокингу было 22 года, врачи поставили ему диагноз — боковой амиотрофический склероз. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый вел активную жизнь, дважды женился и стал отцом троих детей, был известным популяризатором науки. Даже полностью парализованный, он преподавал и выступал с докладами с помощью компьютерного синтезатора речи.