Российские военные провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры запуска новой модернизированной ракеты системы ПРО, которой предстоит защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Также система отрабатывает задачи предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.