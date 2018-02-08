Можно или нет: горячие вопросы по зимнему ремонту дорог

В 2017 году в Москве было отремонтировано около 22 миллионов квадратных метров дорог. В новом году, традиционно, основной объем работ пройдет с начала апреля до конца октября, но локальные разрушения дорожного полотна устраняют даже поздней осенью и зимой, в мороз. Рассказываем, можно ли так делать.