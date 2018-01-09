Украинские радикалы жгли файеры на акции у Киево-Печерской лавры

Украинские радикалы из националистической организации С14 устроили акцию у Киево-Печерской лавры 8 января. Около 30 человек заблокировали шлагбаум и перекрыли въезд. Протестующие принесли транспарант с надписью "ФСБ, вон из Лавры!". Вечером того же дня блокировка была прекращена.