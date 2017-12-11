Путин на базе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

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Владимир Путин на авиабазе Хмеймим обратился к военнослужащим и объявил о выводе из Сирии значительной части российской группировки войск.

Глава государства прибыл на авиабазу ВКС РФ в Сирии 11 декабря. Президента России встретили сирийский лидер Башар Асад,глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и командующий военной группировкой РФ в САР Сергей Суровикин.

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.