"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Хворостовский начал карьеру певца в красноярском театре оперы и балета. За пять лет работы он стал оперной звездой города и сыграл во всех крупных постановках. Широкую известность артисту принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. На Западе Хворостовский дебютировал в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама". Певец выступал в таких лучших театрах мира, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.

