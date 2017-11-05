Полиция применила слезоточивый газ против курдских демонстрантов в Дюссельдорфе

Столкновениями с полицией обернулась курдская демонстрация в Дюссельдорфе, пострадали не менее 15 правоохранителей и трое участников акции.

Ранее Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия вынес запрет на демонстрацию флагов и баннеров с изображением лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. РПК признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции. Однако участники акции вышли на улицы с портретами Оджалана, после чего власти объявили о завершении демонстрации.

Недовольные активисты забросали полицейских различными предметами, те в ответ применили слезоточивый газ.