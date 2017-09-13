В Дейре-эз-Зоре после снятия блокады снова открыли кебаб-кафе

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Кебаб снова появился в закусочных Дейр-эз-Зора. Жизнь в городе постепенно нормализуется после снятия блокады.

По словам владельца одного из кебаб-кафе, во время осады города боевиками ИГ ему пришлось прекратить торговлю, поскольку цена на мясо была слишком высока.

"Кебаб в Дейр-эз-Зоре — основное блюдо, здесь его очень любят", — добавил мужчина.

Когда находившийся в окружении боевиков ИГ город был деблокирован сирийскими солдатами, цены на продукты снизились. Это позволило владельцам закусочных снова открыть свои торговые точки.

Город больше трех лет находился в полном окружении террористов. Сирийская армия 5 сентября прорвала блокаду Дейр-эз-Зора.