Официант из Баварии поднял и перенес 29 литровых кружек пива одновременно

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Баварский официант Оливер Штрумпфель пронес 29 литровых кружек с пивом на 40 метров и дважды за день побил свой собственный мировой рекорд.

Новое достижение было установлено на пивном фестивале в Абенсберге (ФРГ).

Сначала Штрумпфелю удалось поднять и донести до столика 27 кружек. Затем он решил улучшить результат и поднял 31 кружку, однако две из них упали.

Предыдущее достижение — 25 кружек — тоже установил Штрумпфель.

Для поддержания хорошей физической формы официант регулярно занимается в тренажерном зале.