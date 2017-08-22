"Великое солнечное затмение", или Как США на время погрузились во мрак

Жители 14 американских штатов в понедельник могли наблюдать за полным солнечным затмением, которое в предыдущий раз произошло 99 лет назад. Интерес к природному явлению также проявил и президент США Дональд Трамп с супругой и сыном.