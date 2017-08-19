Мотоциклисты-трюкачи, акробаты и танцоры на открытии байк-шоу в Крыму

На горе Гасфорта в окрестностях Севастополя стартовало двухдневное международное байк-шоу "Русский реактор", организованное мотоклубом "Ночные волки". В программе мероприятий: масштабное пиротехническое шоу, рок-концерт с участием известных российских артистов и творческих коллективов, военно-историческая реконструкция, а также рискованные трюки на мотоциклах, показательные и спортивные соревнования. Во второй день состоится мотопробег.