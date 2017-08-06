Альпинисты спустились на дно шахты "Мир", чтобы найти заблокированных горняков

Группа промышленных альпинистов начала проверку шахты "Мир", в которой предположительно остались заблокированными восемь горняков. Местоположение пропавших людей спасатели пытаются определить с помощью специальных сигналов и простукиваний, в ответ на которые они надеются услышать призыв о помощи.