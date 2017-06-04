Ночной теракт в Лондоне: ситуация на улице и в баре, где прятались люди после ЧП

Сначала нападавшие на фургоне наехали на пешеходов Лондонского моста, затем начали наносить ранения прохожим ножами.

Сотрудники полиции сообщили, что на террористах были надеты муляжи поясов смертников.

Многим лондонцам удалось спрятаться во время нападения в расположенном рядом баре. Как рассказывали очевидцы, они закрывали окна в помещении, а затем запирались внутри помещения.

"Они (террористы – прим. ред.) побежали по дороге, я закричал: "Бегите все, они террористы, они всех режут". Я побежал за ними. Они забежали в одно из заведений, ранили крупного мужчину. Они забегали во все бары, во все пабы. Они всех резали", — рассказал очевидец случившегося.

Теракт стал уже третьим в Британии за 2,5 месяца.