Более трех тысяч человек боксировали на Красной площади ради рекорда Гиннесса

Более 3000 человек приняли участие в самой массовой тренировке по боксу на Красной площади в Москве 22 июля. Мероприятие проходило во время празднования первого в истории страны Дня российского бокса. Открытую тренировку провели олимпийские чемпионы по боксу Борис Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко.



Предыдущий рекорд по количеству участников был установлен в 2015 году в России, когда известный американский боксер Флойд Мэйуэзер провел тренировку для 791 человека.