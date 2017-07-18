Из грязи в чемпионы: россияне выиграли ЧМ по болотному футболу в Финляндии

Три российские команды стали обладателями главных наград на прошедшем в Финляндии Чемпионате мира по болотному футболу. Россияне выиграли золото среди мужских любительских и смешанных команд, а также — третий раз подряд — в самом престижном турнире среди мужчин-профессионалов.