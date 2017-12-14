Кот Собака "тренирует" псов для людей с ограниченными возможностями здоровья

Черно-белый кот по кличке Собака уже несколько месяцев "работает" в учебном центре для собак в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями. Задача кота – постоянно находиться рядом с питомцами центра. Такое соседство помогает служебным собакам научиться не отвлекаться на посторонних животных во время работы, что особенно важно для собак-ассистентов. Курсы для питомцев-ассистентов длятся два года, стоимость обучения одного пса составляет $27 000, при этом собак передают клиентам бесплатно.