Житель Перми прокатился в зорбе по автотрассе. Съемка камеры слежения

Житель Перми прокатился по Комсомольскому проспекту в зорбе. Инцидент был зафиксирован камерой наружного видеонаблюдения, запись получила распространение в интернете. По информации видеоагентства Ruptly, это происшествие не нарушило движения автомобильного транспорта.

На обнародованных кадрах видно, как участник опасного трюка пересек в зорбе перекресток, затем переместился с проезжей части на тротуар.

Зорб — прозрачный шар, состоящий из двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Любители активного отдыха обычно используют зорб для спуска с гор и холмов, а также для передвижения по воде.