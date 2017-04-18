Тысячи стамбульцев вышли на марш против результатов референдума в Турции

Около тысячи человек в районе Бешикташ в Стамбуле протестовали против результатов референдума в Турции, еще две тысячи человек вышли на акцию протеста в Кадыкее, в азиатской части города. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения ранее одобрил парламент страны и подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.